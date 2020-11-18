По словам врача, надеяться, что алкоголь, лук и чеснок помогут защититься от коронавируса, не стоит.

Лук и чеснок не защищают человека от заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом рассказала инфекционист Ольга Голубовская. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Коронавирус_инфо".

"Конечно же, не защищает", - ответила врач на вопрос, защищает ли от коронавируса лук, чеснок и алкоголь.

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"Дело в том, что в этих веществах действительно содержатся природные фитонциды... Они каким-то образом могут повлиять гипотетически на концентрацию этого вируса. Но, я еще раз повторяю, что это абсолютно не панацея", - рассказала Голубовская.

Она напомнила, что при коронавирусной болезни именно иммунная система вызывает поражение легких, и не только легких. Поэтому важно поддерживать иммунитет.

"Лук и чеснок — это вообще хорошо для здоровья — как гулять, заниматься спортом, вести здоровый образ жизни и питаться. Питание имеет большое значение, сбалансированное. Потому что люди должны получать адекватное количество всех витаминов. У нас действительно дефицит витамина D у многих", - подчеркнула инфекционист.

Поэтому во многих странах мира рекомендуют принимать витамин D, но нужно помнить, что его избыток может нанести вред организму.

Заявления Голубовской о коронавирусе

Ранее Голубовская заявляла, что коронавирусная болезнь поражает практически все органы и системы организма человека. Прежде всего речь идет о легочной системе, вследствие чего в дальнейшем развивается фиброз легких.

Врач говорила, что вакцина от COVID-19 станет доступной для населения не раньше конца 2021 года.

По ее наблюдениям, с начала осени в Украине заметно ухудшилось течение COVID-19.

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Автор: Ольга Робейко