Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что на повышение окладов работникам медицинской сферы из госбюджета дополнительно выделено 6 млрд грн.

Медицинские работники в конце сентября начнут получать повышенные зарплаты.

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Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на селекторном совещании президента Владимира Зеленского с представителями правительства по проверке выполнения мероприятий по обеспечению медицинской отрасли всем необходимым для противодействия COVID-19 и актуализации противоэпидемических действий.

«На каком этапе повышение зарплат врачей, наших медиков, которые в условиях коронавирусного кризиса героически спасают человеческие жизни?» - спросил глава государства.

Степанов отчитался, что врачи получат повышенную зарплату в конце сентября. Он отметил, что сейчас Национальная служба здоровья подписывает договоры с 1,6 тыс. больницами, с третью заведений соглашения уже заключены. Министр здравоохранения отметил, что на это повышение дополнительно выделено 6 млрд до конца года.

«Мы обещали медикам финансовые улучшения. Мы несем за это ответственность. Я ожидаю, что правительство будет выполнять свои обещания перед украинцами», - сказал Зеленский.

Также президент обратился к министру здравоохранения с требованием объяснить, почему до сих пор не потрачено 100 млн грн, предусмотренных в бюджете на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких. Кроме того, из 2,9 млрд грн, которые были выделены на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты, потрачено только 514 млн грн.

До сих пор не приобретено оборудование для приемных отделений опорных больниц, хотя на это было выделено 5,3 млрд грн бюджетных средств.

«Уже в октябре будут готовы первые 120 приемных отделений из более чем 200, которые мы обещали. Отделения будут, а техники в них - нет», - сказал глава государства.

Повышение зарплаты медикам:

19 июня Кабмин принял решение о повышении зарплат медработникам с 1 сентября.

Всем врачам, независимо от должностей, оклады повысят на 75%, среднему медперсоналу зарплаты повысят примерно на 2 тыс. 360 грн, младшим медсестрам - на 1 тыс. 180 грн.

По данным Минздрава, в Украине не хватает 24,7 тыс. врачей, наихудшая ситуация - в сельской местности, где не хватает около 8 тыс. медиков.

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Автор: Константин Гончаров