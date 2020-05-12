Надбавки к зарплатам для медиков: Зеленский поручил Минздраву и председателям ОГА устранить препятствия для выплат

Президент Владимир Зеленский призвал центры экстренной медицинской помощи, опорные больницы, стационарные учреждения, которые помогают бороться с COVID-19, и мобильные бригады, которые выезжают к пациентам, активнее заключать договоры с Национальной службой здоровья, чтобы получить надбавки к зарплатам.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру здравоохранения Максиму Степанову и председателям областных государственных администраций устранить препятствия, которые мешают осуществить выплаты 300% надбавки к зарплатам медикам, которые работают с больными COVID-19, и решить этот вопрос в ближайшие дни.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он заявил во время совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем, председателями облгосадминистраций, Степановым и первым заместителем руководителя Офиса президента Сергеем Трофимовым.

В частности, речь шла о том, что возникла юридическая коллизия относительно выплат медикам надбавок за март. Поэтому многие регионы руководствовались приказом Минсоцполитики от 2003 года, согласно которому надбавки начислялись за почасовую работу. Выплаты же за апрель происходят по другой формуле - через подписанные договора с Национальной службой здоровья Украины. Для этого центры экстренной медицинской помощи, опорные больницы, стационарные учреждения, которые помогают бороться с COVID-19. и мобильные бригады, которые выезжают к пациентам, должны заключить договоры с Национальной службой здоровья.

«Процент заключенных договоров по всем четырем категориям сейчас невысок. А без этого оплатить обещанные до 300% надбавки не получится. Хотя врачи на передовой их заслужили как никогда», - отметил Зеленский.

Президент поручил министру здравоохранения пообщаться с председателями всех облгосадминистраций по поводу препятствий, которые мешают им осуществить доплаты, и решить эти проблемы уже в ближайшие дни.

«Из-за бюрократических проволочек мы потратили время, медики получили зарплаты без надлежащих им доплат. Это должно быть исправлено. Рад, что мы все понимаем друг друга и готовы сотрудничать для решения этого вопроса», - сказал Шмыгаль, обращаясь к председателям ОГА.

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Как сообщал УНИАН, 13 апреля Верховная Рада приняла изменения в госбюджет на 2020 год, необходимые для борьбы с COVID-19.

14 апреля Степанов заявил, что средства из Фонда борьбы с COVID-19 пойдут на доплаты медработникам, приобретение медицинского оборудования и медпрепаратов, которые используются для лечения больных COVID-19.

24 апреля Кабинет министров утвердил решение о доплатах медикам, которые лечат больных COVID-19, в размере до 300% заработной платы.

6 мая на заседании правительства в ответ на обвинения в том, что многие медработники не получили обещанные властью доплаты Степанов заявил, что проблема возникла из-за действий областной власти. По его словам, на места была направлена медицинская субвенция за март в размере 905 млн грн. При этом повышенные оклады необходимо было выплатить 5 тыс. 435 медикам, задействованным в борьбе с COVID-19 - на это необходимо 181,661 млн грн. То есть средств хватало, однако местные власти начали искать поводы, чтобы эти деньги не выплачивать. Чиновники, по словам министра, стали пользоваться приказом Минсоцполитики от 2003 года, которым предусмотрены доплаты за фактически отработанное время.

6 мая Зеленский заявил, что главы облгосадминистраций могут быть лишены зарплат или должностей, если в подчиненных им областях медики не получат надбавки за работу с больными COVID-19.

11 мая Степанов заявил, что надбавки к зарплатам медработникам за март полностью выплатили только в Полтавской области.