В Минздраве считают недопустимой зарплату фельдшера в 5,5 тысяч гривень

Министр здравоохранения Максим Степанов напомнил, что с 1 сентября медицинским работникам повысят заработные платы.

Министр здравоохранения Максим Степанов считает недопустимой зарплату фельдшера в 5,5 тысячи гривен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель Министерства здравоохранения сказал на брифинге.

Министр сообщил, как вчера находился в Житомирской области, где посетил одну из станций экстренной медицинской помощи и поинтересовался уровнем зарплат медицинских работников.

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«Заработная плата фельдшера, медицинской сестры высшей категории, работающих в одной из бригад «скорой помощи», составляет около 5,5 тыс. грн», - сказал Степанов.

Он подчеркнул, что это недопустимо.

«Именно поэтому мы с 1 сентября поднимаем заработную плату всем нашим медицинским работникам, врачам, среднему медицинскому персоналу, младшему медицинскому персоналу. И это первое такое повышение заработной платы, это системное решение, которое было введено в нашей стране, на котором настаивал президент Украины Владимир Зеленский, чтобы наши врачи, наши медицинские работники работали в достойных условиях, получали справедливую зарплату за свою работу», - подчеркнул Степанов.

Как сообщал УНИАН, 15 июля Кабинет министров принял постановление, согласно которому с 1 сентября зарплата украинского врача в среднем вырастет на 3,5 тыс. грн, медицинского персонала - на около 2,5 тыс. грн, младшего медицинского персонала - на 1 тыс. 250 грн.

Кроме того, правительство выделило более 103 млн грн на стажировку врачей-интернов.

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