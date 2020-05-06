"Это тянется слишком долго": Зеленский хочет наказать виновных в затягивании выплаты 300% надбавки медикам

Министр здравоохранения сообщил, что уже до пятницы выплаты должны быть осуществлены, а министерство получить отчет по каждому врачу.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что виновные в затягивании выплаты 300% надбавки медикам, которые противодействуют COVID-19, должны понести ответственность.

Как передает пресс-служба Офиса президента, об этом он заявил на ежедневном совещании с представителями Кабинета министров и главных государственных ведомств, ответственных за мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Отмечается, что на совещании Зеленский поднял вопрос обещанных доплат медикам, которые не перечислены в области. В ответ представитель Минздрава сообщил, что все деньги были перечислены в регионы, с учетом доплат в 300%.

Указывается, что глава Минздрава Максим Степанов уже провел селекторное совещание для выяснения причин невыплат. В основном местные власти считала доплаты не от оклада, а от отработанного времени, используя не постановление правительства, а решение Министерства социальной политики от 2003 года. Поэтому, даже имея деньги для выплат, региональные власти не смогли осуществить необходимые доплаты врачам, которые работают с больными COVID-19.

«Это тянется слишком долго. Если местные власти не могут справиться с начислением обещанных и справедливых доплат, надо искать, кто будет нести ответственность», - отметил Зеленский.

Министр здравоохранения заверил, что уже до пятницы выплаты должны быть осуществлены, а министерство получить отчет по каждому врачу.

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Как сообщал УНИАН, 13 апреля Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет на 2020 год, необходимые для борьбы с COVID-19, которые предусматривают повышение бюджетного дефицита в три раза - до 298 млрд грн.

Представляя проект закона, премьер-министр Денис Шмыгаль назвал его приоритетом финансирование борьбы с распространением коронавируса, включая повышение расходов на медицину на 16,4 млрд грн, пенсионное обеспечение - на 29,7 млрд грн, социальные расходы - на 19,5 млрд грн.

14 апреля Степанов заявил, что средства из Фонда борьбы с COVID-19 пойдут на доплаты медработникам, приобретение медицинского оборудования и медпрепаратов, которые используются для лечения больных коронавирусом.

24 апреля Кабинет министров утвердил решение о доплатах медикам, которые лечат больных COVID-19, в размере до 300% заработной платы.

По состоянию на утро 6 мая в Украине зафиксировано 13 тыс. 184 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 327 летальных, 2 тыс. 97 пациентов выздоровели. За сутки зарегистрировано 487 новых случаев.