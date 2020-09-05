Игорь Палица отметил, что при высокой квалификации врачей, медицине не хватает средств и современного оборудования.

В рамках рабочего визита в Тернопольскую областную клиническую больницу лидер партии «ЗА БУДУЩЕЕ» Игорь Палица отметил, что при высокой квалификации врачей, медицине не хватает средств и современного оборудования.

В качестве примера успешного восстановления медицинских учреждений Игорь Палица привел Волынь, где он возглавлял областной совет: средствами областного бюджета удалось достроить и оснастить перинатальный центр, на очереди - неонатальный и областная больница.

Тернопольские медики отмечают: есть острая необходимость в отдельном детском стационаре на 500 коек с диагностическими кабинетами и операционным блоком. Ведь детей с инфекционными заболеваниями негде оперировать, чтобы не ставить под угрозу других пациентов.

Отдельный вопрос - оплата труда врачей и их страхования. Ведь те медики, которые не работают, в соответствии с пакетами НСЗУ, с больными коронавирусом, не застрахованы, хотя рискуют так же.

«Мы на прошлой неделе внесли законопроект по страхованию медиков и педагогов, что все врачи и педагоги должны быть застрахованы за счет государства», - рассказал Игорь Палица о законодательной инициативе депутатской группы «Партия «ЗА БУДУЩЕЕ».

На сегодняшний день Тернопольская областная детская клиническая больница на 405 коек - единственный в области лечебно-диагностический центр, который предоставляет многопрофильную высокоспециализированную медицинскую помощь детскому населению Тернопольщины от рождения до 18 лет.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН