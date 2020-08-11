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Создан наблюдательный совет госпредприятия "Медицинские закупки Украины" - Минздрав

13:23, 11 августа 2020
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Иллюстрация / REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова сообщила на брифинге в Киеве.

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Она отметила, что обнародован приказ о создании наблюдательного совета госпредприятия "Медицинские закупки Украины".

"Это важно, поскольку независимый наблюдательный совет является залогом эффективной и результативной работы предприятия без политических лозунгов, а также просто как орган управления, который сможет гарантировать результаты работы медицинского закупщика", - отметила Шаталова.

Государственная закупка лекарств: что известно

  • На закупку лекарственных средств и медицинских изделий через международные организации и ГП "Медицинские закупки" в государственном бюджете предусмотрено 8 млрд 72 млн грн.

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