Создан наблюдательный совет госпредприятия "Медицинские закупки Украины" - Минздрав

В Министерстве здравоохранения отмечают, что наблюдательный совет должен работать "без политических лозунгов".

Создан наблюдательный совет государственного предприятия "Медицинские закупки Украины".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова сообщила на брифинге в Киеве.

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Она отметила, что обнародован приказ о создании наблюдательного совета госпредприятия "Медицинские закупки Украины".

"Это важно, поскольку независимый наблюдательный совет является залогом эффективной и результативной работы предприятия без политических лозунгов, а также просто как орган управления, который сможет гарантировать результаты работы медицинского закупщика", - отметила Шаталова.

Государственная закупка лекарств: что известно

На закупку лекарственных средств и медицинских изделий через международные организации и ГП "Медицинские закупки" в государственном бюджете предусмотрено 8 млрд 72 млн грн.

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