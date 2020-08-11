Создан наблюдательный совет госпредприятия "Медицинские закупки Украины" - Минздрав
13:23, 11 августа 2020Страна
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В Министерстве здравоохранения отмечают, что наблюдательный совет должен работать "без политических лозунгов".
Иллюстрация / REUTERS
Создан наблюдательный совет государственного предприятия "Медицинские закупки Украины".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова сообщила на брифинге в Киеве.
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Она отметила, что обнародован приказ о создании наблюдательного совета госпредприятия "Медицинские закупки Украины".
"Это важно, поскольку независимый наблюдательный совет является залогом эффективной и результативной работы предприятия без политических лозунгов, а также просто как орган управления, который сможет гарантировать результаты работы медицинского закупщика", - отметила Шаталова.
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- На закупку лекарственных средств и медицинских изделий через международные организации и ГП "Медицинские закупки" в государственном бюджете предусмотрено 8 млрд 72 млн грн.
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