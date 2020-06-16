Минздрав начал процедуру закупок лекарственных средств за средства 2020 года

Уже объявлены тендеры по направлениям "взрослая и детская онкология".

Государственное предприятие "Медицинские закупки" начало процедуру закупок лекарственных средств за средства 2020 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

"Минздрав провел дополнительный анализ и свел по всем регионам все фактические остатки лекарственных средств и медицинских изделий, и эту инфографику мы в ближайшие дни опубликуем на сайте министерства", - сказала она.

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По словам Шаталова, некоторые лекарственные средства начали поступать только сейчас, хотя были предоплаченные еще несколько лет назад.

Как сказала заместитель министра, ГП "Медицинские закупки" начало процедуру закупок за средства 2020 года - в системе государственных закупок Prozorro уже размещены тендеры по направлениям "взрослая и детская онкология".

Шаталова уточнила, что Минздрав сократил дебиторскую задолженность международных поставщиков на 17%.

"Для этого были приняты все необходимые меры и разблокированы все поставки. Более 155 приказов издано по распределению лекарств в регионы Украины на общую сумму более в 1,1 млрд грн", - уточнила Шаталова.

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