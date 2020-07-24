Психотерапевт рассказал, как следует вести себя, если человек стал заложником террористов (видео)

Специалист подчеркнул, что ни в коем случае не нужно проявлять геройство.

В ситуации, если человек стал заложником террористов, ни в коем случае нельзя геройствовать, чтобы не вызвать обострение ситуации.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил психотерапевт, научный руководитель Института когнитивного моделирования, советник министра здравоохранения Спартак Суббота.

Спартак Суббота объяснил, как нужно себя вести в ситуации, когда человек стал заложником злоумышленников.

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"Прежде всего, не нужно проявлять геройство. Ни один акт геройства не стоит жизни ни ваших близких, ни тех, кто находится вместе с вами в заложниках, потому что были обстоятельства в Америке, когда один заложник из-за того, что начал проявлять активность, спровоцировал череду смертей других заложников. То есть не проявлять геройство, выполнять все требования террориста при условии, что они не наносят вреда другим. То есть требования пойти убить или изнасиловать других участников выполнять нет смысла, потому что это может быть просто манипуляцией и приводить к ухудшению состояния", – сказал он.

Спартак Суббота продолжил: "Не паниковать я не могу рекомендовать, потому что человек не может управлять своим состоянием тревоги, так это не работает. Однако имеет смысл рассчитывать на то, что спецслужбы помогут. Имеет смысл ждать того момента, когда преступник, который взял в заложники вас, устанет. Идти на контакт с положительной стороны, не конфликтовать, не обижать ни в коем случае. Задавать вопросы по мере необходимости. Если вы хотите в туалет или если есть необходимость в медикаментозном лечении, задать вопрос, можете ли вы этим воспользоваться. Не указывать, что если я не воспользуюсь, я умру, это может только раздражать преступника, а поставить вопрос. Нередко сами преступники могут проникнуться к своим заложникам, что было, собственно, в Луцке".

Напомним, 21 июля в центре Луцка на Театральной площади мужчина с взрывчаткой и оружием захватил маршрутку. Злоумышленника задержали и избрали меру пресечения.

А 23 июля в Полтаве правоохранители проводили спецоперацию по задержанию угонщика авто, который пытался избежать от ответственности.

Как сообщалось, мужчина, которого подозревают в угоне авто, во время задержания выдернул чеку из гранаты. Он также держал за руку одного из правоохранителей, который его задерживал, и угрожал взорвать гранату. По состоянию на сейчас полиция до сих пор не задержала полтавского нападающего.

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