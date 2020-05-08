Журналисты узнали о проблемах захоронения умерших от COVID-19 в Украине (видео)

Большинство ритуальных агентств в Украине откровенно отказывается хоронить умерших от коронавируса.

Журналисты узнали о проблемах захоронения умерших от COVID-19 в Украине

Об этом говорится в сюжете «Секретных материалов».

Страшная весть о смерти родственников от коронавируса ежедневно настигает людей по всей стране. Но оказывается, что захоронение тела умершего от вируса это еще та проблема, так как требует очень высокого уровня защиты, специальных средств и транспорта.

Большинство ритуальных агентств в Украине откровенно отказывается хоронить умерших от коронавируса. И не удивительно, фактов заражения вирусом на захоронениях десятки.

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Оказывается, что коварный коронавирус живет и распространяется после смерти в теле человека. В ВОЗ подтвердили: по меньшей мере девять дней умершие могут быть источником поражения здоровых людей. Это риск и угроза инфицирования. А потому прощание в последний путь в новых реалиях это не обычный ритуал, а целая операция.

В столичных ритуальных агентствах первое, что спрашивают, это причина смерти. И слова о коронавирусе отпугивают большинство из опрошенных ритуальных бюро.

«Очень много случаев заражения во время осуществления подобных захоронений... Потому что нарушаются нормы и правила данного захоронения», - рассказала владелица ритуального агентства Алла Ландар.

В частности, одной из важных процедур после погребения является полное обеззараживание транспорта и персонала.

Средняя цена захоронения умерших от коронавируса в Украине составляет примерно восемь тысяч гривень.

Как сообщал УНИАН, в связи с ростом количества летальных случаев от COVID-19 Министерство здравоохранения (МЗ) выпустило рекомендации по проведению ритуальных обрядов.

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