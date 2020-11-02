По состоянию на 2 ноября в стационарах Киева лечатся 1 990 больных, из них 504 находятся в тяжелом состоянии.

Столичные медицинские учреждения, подготовленные для приема больных COVID-19, заполнены почти на 73%.

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Как передает корреспондент УНИАН, такие данные во время онлайн-брифинга сообщила пресс-секретарь Киевского городского головы Оксана Зиновьева.

«Город подготовил уже более 3 100 коек для больных коронавирусом. Сегодня они заполнены почти на 73%», - сказала она.

По информации Зиновьевой, в стационарах на сегодня лечатся 1 990 больных COVID-19, из них 39 детей.

"В тяжелом состоянии находятся 504 пациента. Кислородную поддержку получают 784 человека. Под аппаратами ИВЛ - 22 больных. Еще 401 пациент - в больницах с подозрением на коронавирус", - сообщила пресс-секретарь Киевского городского головы.

Коронавирус в Киеве: что известно

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Автор: Инна Андалицкая