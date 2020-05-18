Зачем нужны постбиотики вашему ребенку?

Правильное питание в первые годы жизни вашего малыша имеет без преувеличения огромное влияние на развитие всех систем его организма в дальнейшем. Ученые утверждают, что особую роль в рационе играет семья соединений различных «биотиков» - пробиотиков, пребиотиков и постбиотиков.

И если о пробиотиках и пребиотиках известно довольно много, то активное изучение постбиотиков началось относительно недавно.

Что такое постбиотики?

Постбиотики — это полезные биоактивные вещества, которые вырабатываются «хорошими» бактериями, необходимыми для слаженной работы кишечника. Постбиотики включают в себя витамины, органические кислоты, липиды, а также комплексы протеинов и аминокислот. Они оказывают благотворное иммуномодулирующее, противовоспалительное и антимикробное действие на организм.

Где находятся постбиотики?

Постбиотики содержатся в кисломолочных продуктах, особенно в сырах и йогуртах, в квашеной капусте, а также в солениях, вине… и грудном молоке!

Материнское молоко содержит уникальный комплекс разнообразных питательных и биоактивных веществ, включающих в себя все необходимые ребенку «биотики», которые закладывают основу для крепкого здоровья малыша на всю жизнь. Поэтому в первое время, безусловно, грудное молоко – это самое лучшее для ребенка.

Но что делать, если грудное вскармливание невозможно или противопоказано? В таком случае альтернативой выступают адаптированные молочные смеси. К счастью, сегодня технологии позволяют максимально приблизить композицию таких смесей к грудному молоку, а наиболее прогрессивные производители научились создавать смеси, которые содержат и постбиотики.

Технологически это достигается путем ферментации компонентов смеси полезными бактериями, которые в свою очередь создают там нужные маленькому организму постбиотики.

Какая польза от постбиотиков?

Иммунитет. Один из самых важных эффектов постбиотиков на здоровье малыша — укрепление его иммунитета.Благодаря пребиотикам и продуктам деятельности полезных бактерий (постбиотикам) создается так называемый «кишечный барьер», способствующий развитию крепкой иммунной системы малыша. Это означает, что инфекции и микроорганизмы, которые могут спровоцировать инфекцию, в большей мере задерживаются в ЖКТ, и не пропускаются дальше в организм.

Пищеварение. Экспериментальные исследования также показывают, что в сочетании с пребиотиками постбиотики в детских смесях, способствуют развитию сбалансированной благоприятной микрофлоры кишечника и снижают таким образом вероятность развития колик у малыша. Соответственно, малыши меньше плачут, а у мам есть возможность немного отдохнуть в тишине.

Также наличие в смесе постбиотиков в сочетании с пребиотиками благотворно сказывается на качестве стула и способствует профилактике острых диарей.

Несмотря на то, что исследования постбиотиков как важного компонента питания малышей начались совсем недавно, и на сегодня раскрыты далеко не все полезные свойства этих веществ, у них определенно наблюдается большое влияние на здоровье малышей и развитие их организма.

Детальней об исследовании постбиотиков: https://club.nutricia.ua/my-baby/harcuvanna-maluka/naviso-potribni-postbiotiki-vasij-ditini