В Украине возросла заболеваемость туляремией и кампилобактериальным энтеритом.

В течение восьми месяцев 2020 года среди украинцев выросла заболеваемость туляремией и кампилобактериальным энтеритом по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

"По данным лабораторных центров, за восемь месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла заболеваемость кампилобактериальным энтеритом... туляремией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году зарегистрировано 106 случаев кампилобактериального энтерита, в то время как за восемь месяцев прошлого года – 87 случаев.

"Болезнь регистрировалась на 4 административных территориях: Днепропетровская область – 56 случаев, Запорожская область – 28, г. Киев – 18, Винницкая область – 4", - уточняют в ЦОЗ.

Также добавляют, а среди заболевших 91,5% составляют дети, что составляет 1,3 на 100 тыс. населения и выше на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За 2020 год было зарегистрировано два случая заболевания туляремией - среди взрослых в Херсонской области.

Справка УНИАН

Туляремия – это инфекционное заболевание, возбудитель которого бактерия francisella tularensis. Она попадает в организм человека в случае укуса больным животным или после употребления в пищу зараженного мяса. Характеризуется интоксикацией, лихорадкой, поражением лимфатических узлов.

Кампилобактериальный энтерит - хроническое полиэтиологическое воспалительное заболевание тонкой кишки. При хроническом течении приводит к атрофии её слизистой оболочки.

Проявляются внезапными болями (преимущественно в середине живота), нередко - рвотой, поносом, повышением температуры; в тяжёлых случаях выражены симптомы общей интоксикации, сердечно-сосудистые расстройства, обезвоживание организма, возможны судороги. Кардинально отличается вирусный энтерит. Проявляется он повышением температуры и выраженной слабостью. Позднее присоединяются диспепсические явления. Частота диареи доходит до 20 раз в сутки, что вызывает обезвоживание. Без адекватного лечения энтерит переходит в вирусоносительство с развитием осложнений со стороны иных органов.

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Автор: Виктория Гордиенко