Заболеваемость COVID-19 в Украине в течение лета выросла в 2,5 раза

Степанов призвал украинцев не относиться к коронавирусной болезни легкомысленно.

Министр здравоохранения Максим Степанов отмечает, что в Украине количество больных COVID-19 «стремительно растет».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

«Количество людей, заболевших COVID-19, стремительно растет. Вы видите, что COVID-19 никуда не уходит, и если сравнить те цифры по заболеваемости, которые у нас были в начале июня, в середине июня, и что у нас происходит сейчас, то мы выросли почти в 2,5 раза», - заметил министр.

Степанов призвал украинцев не относиться к коронавирусной болезни легкомысленно и не пренебрегать рекомендациями МОЗ.

По состоянию на утро 9 августа в Украине зафиксировано 80 949 случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки выявлено 1199 новых случаев.

Сейчас больше всего случаев COVID-19 обнаружено во Львовской области (10 851), Киеве (9498), Ровенской (6840), Черновицкой (6669) и Закарпатской (5765) областях.

На сегодня эпидемиологическая ситуация не позволяет перейти к следующему этапу ослабления карантина в городе Киев, а также в Волынской, Ивано-Франковской, Киевской, Одесской, Ровенской, Харьковской, Черновицкой и Черниговской областях.

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