За минувшие сутки в Киеве обнаружили 689 случаев коронавирусной болезни. Умерли 12 человек.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Читайте такжеЧисло случаев COVID-19 во всем мире превысило отметку в 46 миллионов
По его словам, сейчас коронавирус унес жизни 778 киевлян. На сегодня в столице уже 38 238 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе – 122, в Соломенском - 117. И 88 случаев в Голосеевском районе.
Заболели 25 медиков и 49 детей (20 девочек от 1 месяца до 16 лет и 29 мальчиков от 3 месяцев до 17 лет).
В больницы столицы госпитализировали 59 пациентов. Прочие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 50 человек. Всего коронавирус преодолели 12 912 жителей Киева.
Коронавирус в Украине - статистика 1 ноября
- По состоянию на утро 1 ноября в Украине зафиксировано 395 440 случаев коронавирусной инфекции. За сутки подтвердилось 7 959 случаев.
- Сейчас жертвами эпидемии в Украине стали 7 306 коронавирусных больных. За сутки выявлено 110 летальных исходов.
- В то же время 161 441 больной выздоровел (+2513) за сутки. 469 871 человек – под подозрением на инфекцию.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram