Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе.

За минувшие сутки в Киеве обнаружили 689 случаев коронавирусной болезни. Умерли 12 человек.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Читайте такжеЧисло случаев COVID-19 во всем мире превысило отметку в 46 миллионов

По его словам, сейчас коронавирус унес жизни 778 киевлян. На сегодня в столице уже 38 238 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе – 122, в Соломенском - 117. И 88 случаев в Голосеевском районе.

Заболели 25 медиков и 49 детей (20 девочек от 1 месяца до 16 лет и 29 мальчиков от 3 месяцев до 17 лет).

В больницы столицы госпитализировали 59 пациентов. Прочие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 50 человек. Всего коронавирус преодолели 12 912 жителей Киева.

Коронавирус в Украине - статистика 1 ноября

По состоянию на утро 1 ноября в Украине зафиксировано 395 440 случаев коронавирусной инфекции. За сутки подтвердилось 7 959 случаев.

Сейчас жертвами эпидемии в Украине стали 7 306 коронавирусных больных. За сутки выявлено 110 летальных исходов.

В то же время 161 441 больной выздоровел (+2513) за сутки. 469 871 человек – под подозрением на инфекцию.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров