В числе инфицированных коронавирусом 23 медика.

За сутки в Харьковской области подтверждено семь новых случаев COVID-19, всего зарегистрировано 125 больных.

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Об этом в Facebook сообщил председатель Харьковской областной госадминистрации Алексей Кучер. «За последние сутки в области подтверждено 7 новых случаев заболевания COVID-19 (у жителей Харькова, Изюмского, Дергачевского и Змиевского районов), а также зарегистрировано 32 новых подозрения», - отметил он.

По словам Кучера, среди подтвержденных больных 23 медика, четверо из которых - медицинские сестры из Изюмской ЦГБ Песчанской Богоматери, у которых был контакт с больным, и медсестры из туберкулезного санатория Владимирский и городской поликлиники №21 Харьковского городского совета.

«Из лиц, у которых подтвержден COVID-19, 59 госпитализированы и 49 находятся на самоизоляции... В реанимации находится один человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 к аппарату ИВЛ не подключен... Из лиц, у кого еще не подтверждено подозрение 87 госпитализированы, 24 - на самоизоляции. Растет статистика людей, которые выздоровели - плюс 3 за последние сутки», - уточнил председатель ОГА.

Он добавил, что всего в области зафиксировано 318 случаев подозрений на COVID-19, из которых 125 случаев подтверждены, 82 случая опровергнуты, 15 человек выздоровели, а два человека умерли.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 9:00 25 апреля зарегистрировано 8 тыс. 125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 478 новых случаев.