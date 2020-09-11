Пока у лидера "Батькивщины" остается воспаление легких, но лечение идет успешно.

У лидера фракции "Батькивщины" Юлии Тимошенко тест на COVID-19 отрицательный.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила ее пресс-секретарь Марина Сорока.

"Наконец настал черед хороших новостей! Только что Юлия Владимировна получила отрицательный результат теста на COVID-19. Коронавирус преодолен", - написала Сорока.

По ее словам, Тимошенко "чувствует себя значительно лучше. Пока остается воспаление легких, но лечение идет успешно, и вскоре она уже вернется к нормальной жизни и к работе".

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Автор: Надежда Пришляк