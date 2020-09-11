Тимошенко одолела коронавирус / фото УНИАН
У лидера фракции "Батькивщины" Юлии Тимошенко тест на COVID-19 отрицательный.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила ее пресс-секретарь Марина Сорока.
"Наконец настал черед хороших новостей! Только что Юлия Владимировна получила отрицательный результат теста на COVID-19. Коронавирус преодолен", - написала Сорока.
По ее словам, Тимошенко "чувствует себя значительно лучше. Пока остается воспаление легких, но лечение идет успешно, и вскоре она уже вернется к нормальной жизни и к работе".
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Что известно о болезни Тимошенко
- О болезни Юлии Тимошенко стало известно 23 августа.
- Соответствующую информацию подтвердила ее пресс-секретарь Марина Сорока. "Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется!"- сообщила пресс-секретарь.
- По данным СМИ, вместе с Тимошенко Covid-19 заболели также ее дочь Евгения Тимошенко с мужем - Артуром Чечеткиным.
- В некоторых СМИ появилась информация о том, что Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ.
- Пресс-секретарь Тимошенко сообщила, что депутат находится в тяжелом состоянии и получает интенсивный курс терапии.
- Впоследствии появилась информация, что Тимошенко находится в критическом состоянии.
- 2 сентября Тимошенко впервые прокомментировала свое состояние.
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