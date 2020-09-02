Нардеп сообщила, что до полного выздоровления ей "еще далеко".

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая заболела коронавирусом, впервые рассказала о состоянии своего здоровья.

"Сегодня, наконец, кризисное состояние удалось пережить, и хоть до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни", - написала Тимошенко в своем Facebook.

По ее словам, "почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют ощущение реальности".

"Я хочу поблагодарить всех, кто меня лечил, кто молился за мое здоровье, кто в первые минуты беды бросился на помощь, передавая лекарства, советы по лечению, спасительные предложения. Все это было вовремя, нужно и все это помогло мне бороться с этой бедой", - резюмировала Тимошенко.

Читайте такжеЭкс-заместитель генпрокурора Сакварелидзе переболел коронавирусом и две недели пролежал в реанимации

Что известно о болезни Тимошенко

О болезни Юлии Тимошенко стало известно 23 августа.

Соответствующую информацию подтвердила ее пресс-секретарь Марина Сорока. "Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется!" - сообщила пресс-секретарь.

По данным СМИ, вместе с Тимошенко covid - 19 заболели также ее дочь Евгения Тимошенко с мужем - Артуром Чечеткиным.

В некоторых СМИ появилась информация о том, что Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ.

Пресс-секретарь Тимошенко сообщила, что депутат находится в тяжелом состоянии и получает интенсивный курс терапии.

Впоследствии появилась информация, что Тимошенко находится в критическом состоянии.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская