Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая заболела коронавирусом, впервые рассказала о состоянии своего здоровья.
"Сегодня, наконец, кризисное состояние удалось пережить, и хоть до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни", - написала Тимошенко в своем Facebook.
По ее словам, "почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют ощущение реальности".
"Я хочу поблагодарить всех, кто меня лечил, кто молился за мое здоровье, кто в первые минуты беды бросился на помощь, передавая лекарства, советы по лечению, спасительные предложения. Все это было вовремя, нужно и все это помогло мне бороться с этой бедой", - резюмировала Тимошенко.
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Что известно о болезни Тимошенко
- О болезни Юлии Тимошенко стало известно 23 августа.
- Соответствующую информацию подтвердила ее пресс-секретарь Марина Сорока. "Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется!" - сообщила пресс-секретарь.
- По данным СМИ, вместе с Тимошенко covid - 19 заболели также ее дочь Евгения Тимошенко с мужем - Артуром Чечеткиным.
- В некоторых СМИ появилась информация о том, что Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ.
- Пресс-секретарь Тимошенко сообщила, что депутат находится в тяжелом состоянии и получает интенсивный курс терапии.
- Впоследствии появилась информация, что Тимошенко находится в критическом состоянии.
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