Тимошенко рассказала о борьбе с коронавирусом / фото УНИАН

"Сегодня, наконец, кризисное состояние удалось пережить, и хоть до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни", - написала Тимошенко в своем Facebook.

По ее словам, "почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют ощущение реальности".

"Я хочу поблагодарить всех, кто меня лечил, кто молился за мое здоровье, кто в первые минуты беды бросился на помощь, передавая лекарства, советы по лечению, спасительные предложения. Все это было вовремя, нужно и все это помогло мне бороться с этой бедой", - резюмировала Тимошенко.

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Автор: Екатерина Лиманская