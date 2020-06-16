Язва желудка: симптомы и лечение
Язва желудка является хронической болезнью, что без надлежащего лечения может обусловить смерть. Язвы слизистой органа начинаются с обычного воспалительного процесса.
Ранее утверждали, что причиной язвы желудка является неправильное питание или злоупотребление алкоголем. Однако современные исследования указывают, что причиной болезни является также наличие специальной бактерии в желудке, что нейтрализует действие желудочного сока. Попасть бактерия может через грязные руки, посуду или инструменты врача.
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Язва желудка: симптомы
Признаки заболевания выражены ярко, поэтому пациенты часто не медлят с обращением к врачу.
- боль непостоянного характера в верхней части живота;
- изжога (почти в 80% случаев);
- рвота и тошнота;
- отсутствие аппетита
Кровотечение возникает после выделения коричневых рвотных масс и обычно касается тех пациентов, которые страдают от перфоративной язвы желудка.
Язву могут вызвать употребление нестероидных противовоспалительных средств, травмирование живота, общие заболевания и регулярное нарушение режима и рациона питания. Высокий риск заболеть есть у пациентов в возрасте от 65 лет.
Язва желудка: лечение, лекарства
Лекарства от язвы желудка больной должен будет принимать всю жизнь в периоды обострений, поскольку болезнь является хронической.
Медикаментозная терапия предполагает прием антибактериальных препаратов, которые снимают воспаление и уничтожают болезнетворные бактерии. В приоритете такие средства лечения обострения язвы желудка: тетрациклины; макролиды; пенициллины; нітромідазол и его производные.
Язва желудка: питание
Во время лечения язвы желудка важно придерживаться регулярного рациона питания, а также не злоупотреблять вредной пищей. Меню составляют с врачом индивидуально.
Запрещено употреблять:
- жареные, копченые, маринованные, соленые и консервированные продукты;
- газированную воду, крепкий черный чай и кофе;
- кисломолочные продукты за исключением натуральных йогуртов;
- овощи, которые способствуют повышенному газообразованию и процессам брожения.
Категорически запрещают употреблять алкоголь, поскольку он хоть и затормозит боль, однако вызывает сильное кровотечение вплоть до летального исхода.
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