Язва желудка: симптомы и лечение

Ранее утверждали, что причиной язвы желудка является неправильное питание или злоупотребление алкоголем.

Язва желудка является хронической болезнью, что без надлежащего лечения может обусловить смерть. Язвы слизистой органа начинаются с обычного воспалительного процесса.

Ранее утверждали, что причиной язвы желудка является неправильное питание или злоупотребление алкоголем. Однако современные исследования указывают, что причиной болезни является также наличие специальной бактерии в желудке, что нейтрализует действие желудочного сока. Попасть бактерия может через грязные руки, посуду или инструменты врача.

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Язва желудка: симптомы

Признаки заболевания выражены ярко, поэтому пациенты часто не медлят с обращением к врачу.

боль непостоянного характера в верхней части живота;

изжога (почти в 80% случаев);

рвота и тошнота;

отсутствие аппетита

Кровотечение возникает после выделения коричневых рвотных масс и обычно касается тех пациентов, которые страдают от перфоративной язвы желудка.

Язву могут вызвать употребление нестероидных противовоспалительных средств, травмирование живота, общие заболевания и регулярное нарушение режима и рациона питания. Высокий риск заболеть есть у пациентов в возрасте от 65 лет.

Язва желудка: лечение, лекарства

Лекарства от язвы желудка больной должен будет принимать всю жизнь в периоды обострений, поскольку болезнь является хронической.

Медикаментозная терапия предполагает прием антибактериальных препаратов, которые снимают воспаление и уничтожают болезнетворные бактерии. В приоритете такие средства лечения обострения язвы желудка: тетрациклины; макролиды; пенициллины; нітромідазол и его производные.

Язва желудка: питание

Во время лечения язвы желудка важно придерживаться регулярного рациона питания, а также не злоупотреблять вредной пищей. Меню составляют с врачом индивидуально.

Запрещено употреблять:

жареные, копченые, маринованные, соленые и консервированные продукты;

газированную воду, крепкий черный чай и кофе;

кисломолочные продукты за исключением натуральных йогуртов;

овощи, которые способствуют повышенному газообразованию и процессам брожения.

Категорически запрещают употреблять алкоголь, поскольку он хоть и затормозит боль, однако вызывает сильное кровотечение вплоть до летального исхода.

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