Главный санврач должен оформить правила утилизации масок в учебных заведениях - Немчинов

Ранее Министерству образования и науки и Министерству экологии было поручено отчитаться о подготовке школ и высших учебных заведений к началу учебного года в условиях коронавирусной инфекции, а также об утилизации индивидуальных средств защиты.

Главный санитарный врач должен оформить своим постановлением правила утилизации использованных педагогами и детьми индивидуальных средств защиты, в частности, масок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге по итогам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций министр Кабинета министров Олег Немчинов.

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Немчинов отметил, что по итогам заседания комиссии в минувшую субботу Министерству образования и науки и Министерству экологии было поручено отчитаться о ряде вопросов, в частности по вопросам, связанным с подготовкой школ и высших учебных заведений к началу нового учебного года в условиях коронавирусной инфекции, а также об утилизации индивидуальных средств защиты в этих учебных заведениях.

"Члены государственной комиссии заслушали информацию Министерства образования и науки. Мы попросили наших коллег отчитаться о том, каким образом будет организована работа в разных зонах по видению Минздрава и Минобразования, а также коллеги из Министерства экологии предоставили информацию относительно рекомендаций по утилизации использованных педагогами и детьми индивидуальных средств защиты, в частности масок. Мы решили, что будем просить главного санитарного врача оформить своим постановлением такие правила использования. А также, при наличии договоров специальных учебных заведений, которые и так имеют отношение к опасным отходам, чтобы они имели возможность утилизировать это в установленном порядке", - сообщил Немчинов.

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Автор: Таня Поляковская