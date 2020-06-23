НСЗУ выплатила центрам экстренной медицинской помощи за апрель-май дополнительно почти 300 миллионов

В этом году на оплату экстренной медицинской помощи заложено 4,7 млрд грн.

Национальная служба здоровья Украины выплатила 25 центрам экстренной медицинской помощи за апрель-май дополнительно 271 млн грн за оказание помощи больным COVID-19 или с подозрением на инфицирование коронавирусом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила директор департамента коммуникаций НСЗУ Татьяна Бойко.

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По ее словам, на сегодняшний день 25 центров экстренной медицинской помощи заключили договоры с Национальной службой здоровья Украины. В 2020 году на оплату экстренной медицинской помощи заложено 4,7 млрд грн.

«Если говорить о выплатах с начала этого года, то уже 25 центров экстренной медицинской помощи за апрель-июнь получили от нас 1,2 млрд грн на оказание услуг по экстренной медицинской помощи», - сказала Бойко.

По ее словам, центры экстренной медицинской помощи законтрактованы с НСЗУ на помощь больным COVID-19 или пациентам с подозрением на эту болезнь.

«Дополнительно по пакету на COVID-19 за апрель-май было выплачено центрам 271 млн грн за оказание помощи больным COVID-19 или с подозрением на него. Медицинские бригады «скорой», которые выезжают на вызов к таким пациентам, должны получить соответствующие доплаты за работу в условиях повышенного риска. Ответственность за своевременное осуществление этих доплат лежит на руководителях подразделений экстренной медицинской помощи», - отметила Бойко.

Как сообщал УНИАН, в Украине на утро 23 июня зарегистрировано 38 тыс. 74 лабораторно подтвержденные случая COVID-19, из них 1 тыс. 35 летальных, 16 тыс. 956 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 833 новых случая.

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