НСЗУ на следующей неделе завершит выплаты за май медучреждениям, оказывающим помощь больным COVID-19

Выплаты начали на прошлой неделе.

Национальная служба здоровья Украины на следующей неделе завершит выплаты за май медицинским учреждениям, оказывающим помощь больным COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель НСЗУ Оксана Мовчан во время онлайн-брифинга, отвечая на вопрос СМИ.

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«Национальная служба здоровья еще в начале прошлой недели начала оплаты за май. Их уже получили областные центры экстренной помощи. Я думаю, что на этой неделе, в начале следующей недели мы закончим оплаты», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет на 2020 год, необходимые для борьбы с COVID-19.

14 апреля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что средства из Фонда борьбы с COVID-19 пойдут на доплаты медработникам, приобретение оборудования и медпрепаратов, которые используются для лечения больных COVID-19.

24 апреля Кабинет министров утвердил решение о доплатах медикам, которые лечат больных COVID-19, в размере до 300% заработной платы.

По состоянию на 22 мая все области полностью выплатили надбавки к зарплатам за март врачам, которые работали с больными COVID-19.

Медики получали эти доплаты по специальной финансовой формуле. За апрель повышены зарплаты медикам, которые лечат инфицированных новым коронавирусом, выплачиваемые по заключенным с медицинскими учреждениями договорами с Национальной службой здоровья.

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