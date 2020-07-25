Вторая волна коронавируса в Украине: Степанов рассказал, готовы ли больницы

Министр в очередной раз призвал украинцев придерживаться карантинных рекомендаций.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал об обеспечении украинских больниц медицинским средствами на случай второй волны коронавируса. По его словам, государство мониторит ситуацию.

В частности, только около 6%, или 170 из 2700, имеющихся в больницах первой волны аппаратов искусственной вентиляции легких используются для лечения больных коронавирусной болезнью. Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал на брифинге.

«Если говорить о больницах первой волны, то общее количество аппаратов ИВЛ, которые там установлены, составляет около 2 тысяч 700 аппаратов. Сейчас они не очень заняты, всего из этого количества 170 аппаратов ИВЛ занято», - сообщил министр.

Кроме этого, Степанов сообщил, что за последние четыре месяца в больницах увеличилось количество аппаратов ИВЛ.

«Конечно, у нас количество аппаратов искусственной вентиляции легких очень сильно возросло. За последние четыре месяца, с начала пандемии в Украине, почти плюс 900 аппаратов ИВЛ, которые были установлены в больницах по всей стране, в том числе в больницах первой волны», - сказал министр.

Также Степанов сообщил, что Минздрав постоянно мониторит ситуацию, чтобы все больницы были полностью обеспечены всеми лекарственными средствами, необходимыми для лечения COVID-19.

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Степанов в очередной раз призвал украинцев придерживаться карантинных рекомендаций во время пандемии COVID-19.

«Не надо делать много. Просто надо соблюдать те рекомендации и правила, которые установлены в Украине. Это пользование маской, когда вы заходите в любое помещение, находитесь в транспорте, когда вы заходите в лифт», - сказал он.

Также Степанов призвал украинцев соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и обрабатывать руки антисептиком.

Как сообщал УНИАН, в Украине за минувшие сутки зарегистрировано 1 106 новых случаев COVID-19.

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