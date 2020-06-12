"Возможно сочетание инфекций": Ляшко спрогнозировал вторую волну коронавируса в Украине во время эпидемии гриппа

По словам Ляшко, во время этого периода диагностирование коронавируса будет затруднено.

Вторая волна вспышки коронавируса в Украине может произойти во время сезонного роста заболеваемости гриппом и другими респираторными инфекциями.

Об этом сообщил главный санврач Виктор Ляшко в интервью Радио НВ.

Традиционно эпидемии гриппа происходят осенью и зимой. По словам Ляшко, во время этого периода диагностирование коронавируса будет осложнено.

«И именно этой второй волны мы остерегаемся и прогнозируем такой серьезный рост [заболеваемости COVID-19], поскольку в таких случаях возможно сочетание инфекций, и там будет достаточно тяжело диагностировать, какой возбудитель вызвал болезнь — то ли грипп, то ли аденовирус (потому что вирусов, вызывающих гриппоподобные заболевания, более 200)», — сказал главный санврач.

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За минувшие сутки в Украине COVID-19 обнаружен у рекордного количества людей за все время пандемии — 689 человек. Число новых случаев растет второй день подряд после пятидневного снижения. Предыдущий рекорд был зафиксирован 4 июня.

В конце прошлой недели в Министерстве здравоохранения заявили, что ухудшение статистики заражений коронавирусом указывает на опасность второй волны эпидемии в Украине.

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