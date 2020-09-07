В Украине по ряду причин следующий пик заболеваемости коронавирусом будет бешеным.
В стране в день будут регистрировать более 10 тысяч больных COVID-19. Такое мнение выразил инфекционист Вадим Аристов во время чата на Главреде.
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По словам врача, количество больных увеличивается, в частности, из-за того, что вирус охватывает новые группы населения и территории.
Эксперт добавил, что распространению вируса способствует и то, что карантин в Украине ослабляется, несмотря на возрастание уровня заболеваемости.
"… Снижается среднесуточная температура и изменяется влажность – эти факторы существенно влияют на скорость распространения вируса. Каждый градус связан с ростом эффективности распространения... Все это ведет нас к тому, что следующий пик заболеваемости в Украине будет бешеным", – предупредил специалист.
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