В Минздраве готовятся ко второй волне COVID-19 осенью

По данным Минздрава, в Украине может быть увеличение количества случаев коронавирусной болезни именно во время эпидсезона гриппа и ОРВИ, с октября по апрель.

В Министерстве здравоохранения готовятся ко второй волне распространения коронавирусной болезни COVID-19 в Украине, которая наиболее вероятна с октября.

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Об этом заявил заместитель министр здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге. "Мы видим, что тенденции распространения коронавирусной болезни в мире не являются положительными, и сегодня в Европе начинается вторая волна. Начинается рост случаев коронавирусной болезни в Германии, Швейцарии, значительно возрастает количество случаев в Испании. Поэтому мы должны быть готовы к увеличению количества случаев. И мы прогнозируем, что в Украине может быть увеличение количества случаев коронавирусной болезни именно во время эпидсезона гриппа и ОРВИ, с октября по апрель", - отметил он.

По словам Ляшко, министром здравоохранения подготовлено поручение областным государственным администрациям: подготовить коечный фонд к возможному увеличению гриппа и коронавирусной болезни, сочетание этих инфекций. "Мы должны быть готовы", - подчеркнул он.

"Мы должны подвести кислород к кроватям в отведенном постельном фонде, мы должны обеспечить вирусными препаратами, средствами индивидуальной защиты. Мы должны подготовиться, пока у нас есть время", - пояснил Ляшко.

"Сейчас система здравоохранения с больницами первой волны и второй волны справляется с нагрузкой, но мы прогнозируем увеличение количества случаев COVID-19, поэтому призываем соблюдать противоэпидемическе мероприятия, вакцинироваться от инфекционных болезней и выполнять все ограничения, касающиеся той или иной зоны на территории нашего государства ", - сказал он.

Кроме того, главный санитарный врач призвал украинский вакцинироваться от гриппа, чтобы избежать коинфекций и одновременного переноса гриппа и коронавирусной болезни, а также чтобы облегчить работу медикам.

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