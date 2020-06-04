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Второй волны эпидемии не будет, а COVID-19 может стать "еще одним гриппом" – инфекционист

20:17, 04 июня 2020
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Врач дал прогноз по коронавирусу / фото УНИАН

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Такое мнение высказал врач-инфекционист Юрий Жигарев, передает «Обозреватель».

"Есть прогнозы, что вирус может остаться, и у нас появится еще один "грипп". Он будет приходить, и через некоторое время, как мы все периодически болеем гриппом (кто-то ежегодно, а кто-то раз в несколько лет), то же самое может быть и с коронавирусом", – предположил он.

В то же время медик заверил, что второй волны эпидемии COVID-19, которую прогнозируют на осень, не будет.

"Я бы не давал конкретных прогнозов с цифрами, но думаю, что ситуация будет стабильной. В ближайшее время никакой второй волны не возникнет. Ситуация будет стабильной и с тенденцией к снижению", – подчеркнул врач.

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