Второй волны эпидемии не будет, а COVID-19 может стать "еще одним гриппом" – инфекционист

Врач предполагает, что COVID-19 может стать сезонным заболеванием.

Коронавирус может стать для мира "еще одним гриппом", который будет активизироваться из года в год.

Читайте также"Будем отслеживать динамику": Ляшко прокомментировал рост количества новых случаев COVID-19 в Украине

Такое мнение высказал врач-инфекционист Юрий Жигарев, передает «Обозреватель».

"Есть прогнозы, что вирус может остаться, и у нас появится еще один "грипп". Он будет приходить, и через некоторое время, как мы все периодически болеем гриппом (кто-то ежегодно, а кто-то раз в несколько лет), то же самое может быть и с коронавирусом", – предположил он.

В то же время медик заверил, что второй волны эпидемии COVID-19, которую прогнозируют на осень, не будет.

"Я бы не давал конкретных прогнозов с цифрами, но думаю, что ситуация будет стабильной. В ближайшее время никакой второй волны не возникнет. Ситуация будет стабильной и с тенденцией к снижению", – подчеркнул врач.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram