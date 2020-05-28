Вторая волна коронавируса в Украине: эпидемиолог рассказала, откуда может прийти COVID-19

Эпидемиолог рассказала, чем опасно ослабление карантина и уйдет ли коронавирус из Украины.

В Украине после ослабления карантина возможна вторая волна коронавируса. Ее появление зависит от соблюдения социальной дистанции, скученности населения, от того, какие меры будет проводить правительство.

Такое мнение высказала завкафедрой эпидемиологии Харьковского медуниверситета Татьяна Чумаченко в эфире канала "Украина 24".

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По ее словам, эпидемический потенциал вируса на сегодня не снизился.

"У нас все население чувствительное к вирусу, практически все, за исключением 20 тысяч человек, которые переболели. Вероятность того, что встреча зараженного и чувствительного состоится, высока. Это зависит от социальной дистанции, скученности населения, от того, какие меры будет проводить правительство. Эпидемический потенциал вируса на сегодня не снизился, вирус нашел в человеке хозяина для своего существования. Он очень хорошо себя чувствует, и ожидать, что вирулентность снизится, не требуется. Вирулентность будет расти, а значит, заболевание не пойдет", – сказала она.

Эпидемиолог отметила, что также ситуация зависит от других стран, которые открыли курортный сезон, это означает, что высока вероятность встречи с новыми источниками инфекции и завоз ее в страну. Врач отметила, что основной способ распространения вируса – аэрозольный, человек выдыхает возбудитель при чихании, кашле, разговоре, крике.

"Вирус выделяется во внешнюю среду и попадает в благоприятные условия, за 3 секунды он может попасть в восприимчивый организм. Если человек чихнул – это может быть 3-5 метров, а не только 1,5. Несмотря на то, что карантин продолжается, люди перестали носить маски, собираются группами. Это недопустимо", – сказала врач.

Ранее глава Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний доктор Андреа Аммон заявила, что Европу неизбежно накроет вторая волна пандемии коронавируса, которым уже заразились более 5 млн человек во всем мире.

В Украине по данным на 28 мая более 22 тысяч инфицированных COVID-19. Более 8 тысяч - переболели коронавирусом.

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