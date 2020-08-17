В Кабмине рассказали, когда ждут вторую волну COVID-19 в Украине

Ситуация с распространением вируса непростая во всем мире.

Кабинет министров Украины готовится к возможной второй волне заболеваемости COVID-19, которая может наступить осенью этого года.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном совещании под председательством президента Владимира Зеленского о предотвращении распространения коронавирусной болезни, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

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По словам премьера, правительство будет проверять больницы, чтобы быть готовыми ко второй волне COVID-19, если она наступит.

В то же время, отметил Шмыгаль, ситуация с распространением коронавируса непростая во всем мире, о чем свидетельствует около 22 миллионов подтвержденных случаев заражений и почти 800 тысяч смертей.

Коронавирус в Украине: ситуация на сегодня

в Украине по состоянию на утро 17 августа зарегистрировано 92 тысяч 820 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тысячи 089 летальных, 48 тысяч 164 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 1 тысячу 464 новых случая.

В Киеве за сутки прибавилось более сотни новых больных коронавирусом .

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Автор: Константин Гончаров