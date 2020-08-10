Две тысячи случаев и до 50 смертей в сутки: у Зеленского обсудили "вторую волну" COVID-19

Президент отметил, что украинцам необходимо четко разъяснить правила и особенности карантина.

Если в Украине начнут ежедневно фиксировать более двух тысяч новых случаев коронавируса, количество зафиксированных смертей от эпидемии соответственно увеличится до 40-50 в сутки.

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Как сообщает сайт ОП , об этом шла речь на традиционном селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского. Участники совещания отметили, что немецкая медицинская ассоциация Marburger Bund сообщила о начале второй волны эпидемии COVID-19. Также вторую волну эпидемии ожидают в Польше, Франции и Нидерландах.

Президент отметил, что украинцам необходимо четко разъяснить правила и особенности карантина.

«Люди у нас ответственные, но они должны понимать, к чему им готовиться, что такое адаптивный карантин. Надо объяснить людям, почему один город находится в «красной» зоне, а другие - в «зеленой», - подытожил Владимир Зеленский.

Коронавирус: статистика на 10 августа

На сегодня в Украине COVID-19 заболели уже 81 тыс. 957 человек , за минувшие сутки - 1 тыс. 008 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 выздоровели 387 человек, умерло - 25.

По состоянию на 10 августа в мире зафиксировано почти 19,9 миллиона случаев коронавирусной инфекции . Жертвами эпидемии стали более 731 000 человек. Излечились от болезни более 12,1 миллиона пациентов.

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