Две тысячи случаев и до 50 смертей в сутки: у Зеленского обсудили "вторую волну" COVID-19
Если в Украине начнут ежедневно фиксировать более двух тысяч новых случаев коронавируса, количество зафиксированных смертей от эпидемии соответственно увеличится до 40-50 в сутки.
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Как сообщает сайт ОП , об этом шла речь на традиционном селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского. Участники совещания отметили, что немецкая медицинская ассоциация Marburger Bund сообщила о начале второй волны эпидемии COVID-19. Также вторую волну эпидемии ожидают в Польше, Франции и Нидерландах.
Президент отметил, что украинцам необходимо четко разъяснить правила и особенности карантина.
«Люди у нас ответственные, но они должны понимать, к чему им готовиться, что такое адаптивный карантин. Надо объяснить людям, почему один город находится в «красной» зоне, а другие - в «зеленой», - подытожил Владимир Зеленский.
Коронавирус: статистика на 10 августа
- На сегодня в Украине COVID-19 заболели уже 81 тыс. 957 человек , за минувшие сутки - 1 тыс. 008 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 выздоровели 387 человек, умерло - 25.
- По состоянию на 10 августа в мире зафиксировано почти 19,9 миллиона случаев коронавирусной инфекции . Жертвами эпидемии стали более 731 000 человек. Излечились от болезни более 12,1 миллиона пациентов.
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