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Две тысячи случаев и до 50 смертей в сутки: у Зеленского обсудили "вторую волну" COVID-19

17:27, 10 августа 2020
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Зеленский обсудил с чиновниками новую волну эпидемии / president.gov.ua

Если в Украине начнут ежедневно фиксировать более двух тысяч новых случаев коронавируса, количество зафиксированных смертей от эпидемии соответственно увеличится до 40-50 в сутки.

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Как сообщает сайт ОП , об этом шла речь на традиционном селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского. Участники совещания отметили, что немецкая медицинская ассоциация Marburger Bund сообщила о начале второй волны эпидемии COVID-19. Также вторую волну эпидемии ожидают в Польше, Франции и Нидерландах.

Президент отметил, что украинцам необходимо четко разъяснить правила и особенности карантина.

«Люди у нас ответственные, но они должны понимать, к чему им готовиться, что такое адаптивный карантин. Надо объяснить людям, почему один город находится в «красной» зоне, а другие - в «зеленой», - подытожил Владимир Зеленский.

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