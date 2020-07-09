В Украине пока нет второй волны COVID-19 – Зеленский

Президент призвал граждан быть осторожными, чтобы не допустить распространения болезни.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в Украине пока нет второй волны заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам во время рабочей поездки в Волынскую область.

«У нас действительно второй волны пока нет, если откровенно говорить. Я думаю, что это люди чувствуют. Но всем нужно быть осторожными. Из-за неосторожности действительно увеличивается количество заболевших», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 9 июля зарегистрировано 51 тыс. 224 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1 тыс. 327 летальных, 23 тыс. 784 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 810 новых случаев.

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