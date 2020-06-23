Минздрав начал проверять готовность больниц к возможной второй волне коронавируса

В министерстве планируют также рассмотреть изменение финансирования пакетов относительно помощи больным COVID-19.

Министерство здравоохранения изучает вопросы обеспечения лекарствами медицинских учреждений и их готовности к возможной второй волне коронавируса в Украине.

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Как информирует пресс-служба Офиса президента, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время селекторного совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

Также Степанов, который вернулся из командировки в западные области Украины, сообщил, что на Львовщине дополнительно будут делать 300 тестов в сутки для тщательного мониторинга ситуации и предотвращения очередей.

Кроме того, он напомнил, что в министерстве рассмотрят изменения финансирования пакетов относительно помощи больным COVID-19.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 23 июня зарегистрировано 38 тыс. 74 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1 тыс. 035 летальных, 16 тыс. 956 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 833 новых случая.

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