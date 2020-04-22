Вспышка заражений COVID-19 в Украине возможна уже в первой декаде мая – СНБО

Кривонос считает, что существенного ослабления карантинных ограничений надо подождать до середины мая.

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос заявил о возможной вспышке заболеваемости COVID-19 в Украине в первой декаде мая в связи с массовым посещением прихожанами церквей на Пасху.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Кривоноса, карантин в Украине был введен «достаточно своевременно», что позволило не выйти на уровень заболеваемости, который наблюдается в Италии и Испании.

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«Между тем, могло быть еще меньше, если бы не было провала по неконтролируемому потоку тех, кто возвращался из-за границы. К сожалению, уровень общественного сознания и ответственности перед близкими и обществом в тех, кто вернулся, оказался невысок, а контроль и организация обсервации со стороны местных руководителей была слабой», - убежден заместитель секретаря СНБО.

По его словам, в то время, когда обычные граждане, бизнес, экономика страны теряют из-за карантинных мероприятий и ожидают его ослабления, в Украине может случиться вспышка заболевания в первой декаде мая от тех, кто, пренебрегая призывами власти, пошел на Пасху в церковь.

«Московский патриархат продолжает дестабилизировать ситуацию в стране - чем больше больных будет у нас, тем слабее мы будем. Польза для врага очевидна. К сожалению, определенное количество граждан так и не научилось анализировать действия со стороны московских служащих веры», - считает он.

Кривонос отметил, что «сейчас лавры Московского патриархата стали источниками вспышек заражения COVID-19».

«Церковь вне государства, но должна жить по правилам государства и карантина. И если пастырь не бережет свою паству, то это опять кому-то надо, и над этим нужно задумываться в очередной раз. И в очередной раз анализировать действия, которые несут угрозы здоровью и безопасности граждан Украины», - подчеркнул он.

«Послабления требований карантина, хоть это и не легко, но считаю, что существенного ослабления нужно подождать до середины мая. Чтобы «головокружение от успехов в борьбе с COVID-19» не привело к стремительному падению в пропасть пандемии», - убежден заместитель секретаря СНБО.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров из-за распространения коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, позже продлил его до 24 апреля.

21 апреля министр здравоохранения Максим Степанов заявил о намерении на ближайшем заседании правительства будет инициировать продление карантинных мероприятий до 12 мая.

В Украине по состоянию на 9:00 22 апреля зафиксировано 6 тыс. 592 случаи коронавірусної болезни COVID-19.