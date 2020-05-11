Вспышка коронавируса в Одесской области: в Подольске от COVID-19 скончались еще два человека

Всего в Подольске зафиксировано пять смертей от коронавируса.

В городе Подольске Одесской области, в который из-за распространения коронавируса ограничен въезд, от COVID-19 умерло еще два человека, в том числе сотрудница локомотивного депо.

Об этом сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

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«Ушла из жизни 56-летняя работница локомотивного депо и 73-летняя пенсионерка», - заявил Куцый, выразив соболезнования их родным и близким.

Таким образом, из семи человек, умерших в регионе от COVID-19, пять - в Подольске.

В целом, по состоянию на 10:00 понедельника, подтверждены 646 случаев заболевания коронавирусом в Одесской области. Из них более половины (326 человек) - в Подольске.

Из 10 новых случаев, зарегистрированных за последние сутки, 4 - в Одессе, 3 - в Балтском районе Одесской области, 2 - в Подольском и 1 - в Овидиопольском районах области.

Как сообщал УНИАН, в апреле в город Подольск Одесской области, в котором проживают порядка 40 тыс. человек, ограничили въезд из-за вспышки COVID-19. В нем зафиксирован крупнейший в регионе очаг болезни. В этом городе от коронавируса ранее умерли три человека - семейный врач и две женщины. Всего в регионе было зафиксировано 5 смертей, из которых 2 человека - в Одессе.

Сообщалось, что в локомотивном депо Подольска зафиксирована вспышка заболевания.

Справка УНИАН. Локомотивное депо «Подольск» (ТЧ-2) - одно из 7 основных локомотивных депо Одесской железной дороги. Расположено на одноименной станции.

В депо работает более 700 человек.

В структуру филиала «Одесская железная дорога» входят мощности (колеи и др.) Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей.