В Киеве произошла вспышка COVID-19 в женском монастыре УПЦ МП на Подоле

Коронавирус выявлен у 26 монахинь, монастырь закрыли на дезинфекцию и карантин.

В Киеве зафиксирована вспышка COVID-19 в Свято-Вознесенском Флоровском монастыре УПЦ Московского патриархата на Подоле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

По его словам, больше всего случаев заболевания зафиксировали за минувшие сутки в Подольском районе - 23, в Деснянском - 9 и в Дарницком - 8 случаев заболевания.

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«Такое количество больных в Подольском районе обусловлено ​​вспышкой заболевания в Свято-Вознесенском Флоровском женском монастыре. Там коронавирус за последние несколько дней обнаружили всего у 26 служительниц. Из них за минувшие сутки - у 22», - отметил Кличко.

Он отметил, что в течение выходных в больницы столицы госпитализировали 8 монахинь. Монастырь закрыли на карантин, там сейчас осуществляют дезинфекцию.

Как сообщал УНИАН, в Киеве по состоянию на 1 июня зарегистрировано 3 тыс. 043 случаев заболевания COVID-19, за сутки - 58 новых.

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