Вспышка коронавируса в Харьковской инфекционной больнице: заразились 20 медиков

COVID-19 диагностировали у пятерых врачей и 15 медсестер.

В Харьковской областной инфекционной больнице у 20 медицинских работников выявили коронавирус.

Читайте такжеВ Киеве за сутки COVID-19 заболели еще 54 человека, всего – 2623 случая инфицированияОб этом сообщает местное издание KharkivToday со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОГА.

Известно, что коронавирус выявили у пятерых врачей учреждения, в частности у главного врача, начальника медицинской части и анестезиологов, два из которых прибыли в больницу для усиления. Кроме того, заразились 15 медсестер разных уровней.

«Сейчас работают 5 анестезиологов. Нагрузка высокая, но все необходимые реанимационные действия выполняются», – отметили в Харьковской ОГА.

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