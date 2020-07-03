Вспышка COVID-19 во Львове: власть говорит о заполненности больниц на 95%

По словам руководителя управления здравоохранения Львова Владимира Зуба, в предыдущие недели в городе за сутки фиксировали до 100 новых случаев.

Руководитель управления здравоохранения Львова Владимир Зуб заявил о том, что больницы города заполнены на 95%.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Зуб отметил, что сейчас в городе определенная стабилизация, потому что в предыдущие недели за сутки фиксировали 70, 80 и даже 100 случаев заболевания коронавирусом, сейчас их стало меньше - 46, 32, 31, а за последние сутки - 54.

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«Но это не означает, что ситуация пошла на спад, потому что в наши стационары очень много пациентов поступают ежедневно, у нас фактически заполненность сегодня в городских учреждениях составляет 95%, и хотя мы выписываем каждый день пациентов, но в то же время ровно столько же к нам поступает», - рассказал он.

Впрочем, по данным Минздрава, по состоянию на 3 июля загруженность коек на Львовщине составляла 42,95%, что не превышает допустимый показатель в 50%.

Как сообщал УНИАН, в Украине из-за осложнения эпидситуации по COVID-19 разворачивают больницы «второй мини», сейчас в них уже находится 542 пациента, из них 64 - на реанимационных койках.

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