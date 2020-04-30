Всемирный день гемофилии: компания Ново Нордиск говорит о главном

Ежегодно в апреле в мире отмечают Всемирный день гемофилии – день, когда внимание мира направлено ​​на людей, живущих с заболеваниями крови. Этот день был учрежден в 1989 году Всемирной организацией здравоохранения и Всемирной федерацией гемофилии.

Что надо знать о гемофилии?

Гемофилия – это наследственное нарушение процесса свертывания крови, при котором в крови в достаточном количестве отсутствует определенный фактор свертывания. У таких людей кровотечения не останавливаются так же, как у здорового человека. Это опасно для здоровья и даже для жизни.

Еще 30 лет назад диагноз гемофилия звучал как приговор, но сейчас благодаря доступу к современному лечению жизнь людей с гемофилией стала намного проще. Такие люди по всему миру имеют возможность жить полноценно, работать, путешествовать и создавать семьи. Это возможно, если своевременно и быстро лечить кровотечения и предупреждать их возникновение.

В Украине жизнь людей с гемофилией может быть сложнее: не все получают профилактическое лечение фактором свертывания крови. Целью каждой системы здравоохранения должно быть обеспечение профилактического лечения, поскольку именно профилактика предупреждает основное осложнения гемофилии - гемартрозы (кровоизлияния в суставы с последующим их травмированием).

Проблемы людей с гемофилией – важные

Чтобы привлечь внимание к гемофилии компания «Ново Нордиск Украина» – фармацевтическая компания, занимающаяся лечением гемофилии, запустила онлайн-челлендж «Держимся вместе» и попросила людей рассказать свои истории о жизни с гемофилией. Те, для кого упасть в детстве означало больше, чем поцарапанные колени, рассказали, каково это – осознать, что имеешь проблему со свертыванием крови.

«Хочется вспомнить о первой инъекции фактора, чистого, как снег, белого как надежда! И таки – это надежда. Надежда, которую возлагаем на плечи науки и общества. Не говоря о государстве», – цитирует на своей странице знакомую многим людям с гемофилией историю участница челленджа.

Компания «Ново Нордиск Украина» запустила еще одну акцию – надень красные шнурки в знак солидарности с людьми с нарушениями системы крови. За неделю до 17 апреля в социальной сети Facebook начали появляться посты с фотографиями обуви с красными шнурками. Даже в условиях карантина сотрудники компании «Ново Нордиск», люди с гемофилией, медицинские работники и все неравнодушные смогли присоединиться и показать, что вместе мы – сила, которая сможет привлекать внимание общества к этой проблеме, менять отношение к ней и подходы к ее решению. Публикации по акциям 2020 года можно найти странице в Facebook о гемофилии.

Больше о гемофилии читайте на сайте «Ново Нордиск Украина»

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