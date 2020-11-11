В этом году Всемирный день борьбы с диабетом поддерживают Международная диабетическая ассоциация Украины (МДАУ), Киевский фонд «Диабетик», МОДА (Николаевского-Одесская диабетическая ассоциация) и общественная организация «Диа-Дзен» (Харьков). Партнером мероприятий ежегодно выступает компания Ново Нордиск – лидер в лечении сахарного диабета.

14 ноября отмечают Всемирный день борьбы с диабетом, чтобы привлечь внимание общества к этой сверхважной теме. Украина впервые присоединилась к этому движению в 1997 году. Обычно на «днях диабета» проводят крупные конференции и другие мероприятия, посвященные проблеме, а в 2020 все активности в Украине перешли в онлайн-формат.

В этом году Всемирный день борьбы с диабетом поддерживают Международная диабетическая ассоциация Украины (МДАУ), Киевский фонд «Диабетик», МОДА (Николаевского-Одесская диабетическая ассоциация) и общественная организация «Диа-Дзен» (Харьков). Партнером мероприятий ежегодно выступает компания Ново Нордиск – лидер в лечении сахарного диабета.

«Я очень рад, что у компании Ново Нордиск есть возможность поддержать Всемирный день борьбы с диабетом. Ведь цель компании Ново Нордиск в Украине и во всем мире – победить сахарный диабет и сделать его излечимым. Мы вкладываем в инновации и работаем над тем, чтобы новейшие разработки были доступны каждому пациенту. Мы делаем очень много для профилактики диабета и его осложнений. Например, в 2020 году компания Ново Нордиск закупила оборудование для суточного мониторинга глюкозы в больницы Украине почти на 4 миллиона гривен. Мы также вкладываем в образование врачей и пациентов, в том числе поддерживаем образовательные мероприятия ко Всемирному дню диабета от общественных организаций. Во время пандемии коронавируса мы помогаем врачам средствами личной защиты – масками и дезинфекторами», – делится своими мыслями Владислав Мороз, генеральный директор компании Ново Нордиск в Украине.

«Накануне, – рассказывает президент МДАУ Людмила Петренко, – телефон в нашем офисе не умолкал: все спрашивали, состоятся в этом году традиционные мероприятия, учитывая ситуацию с COVID-19 и возможным объявление локдауна.

11-13 ноября в агентстве Укринформ состоится содержательная онлайн-конференция, тематически объединена с лозунгом мероприятий в мире «Медсестра и диабет». Люди с диабетом и их близкие получат уникальную возможность послушать экспертов, доступ к которым в обычной жизни довольно непростой. Это и опытные врачи, которые расскажут об инновационных подходах в лечении сахарного диабета, и чудесные дети с диабетом и их замечательные родители, и представители власти, которые поднимут наболевшие вопросы государственной программы реимбурсации инсулинов. Также при поддержке наших партнеров мы получили возможность обеспечить украинцев полезными материалами и книгами, в которых собранмировой опыт лечения диабета и вполне полноценной жизни с ним. Вручить их всем желающим мы сможем постепенно в нашем офисе, соблюдая требования карантина».

«Это день, который мы назвали «Диа-Сфера», в первую очередь – день солидарности: врачей, пациентов, фармацевтических компаний и власти, – рассказывает Наталья Власенко, председатель Киевского благотворительного фонда«Диабетик», вице-президент Украинской диабетической ассоциации. – Ведь сахарный диабет – это медико-социальная проблема государства и его граждан, и очень бы хотелось чтобы государство об этом не забывало. Основные события мы назначили на 21-22 ноября», – продолжает Наталья Власенко.

Одной из самых острых проблем людей с диабетом в Украине Юлия Куклина, соучредитель харьковской ОО «Диа-Дзен», считает острый дефицит актуальной информации и знаний: «Например, в этом году форум от харьковской организации«Жить с диа-2020»приглашены подолог и эндоваскулярный хирург. Они обладают уникальной информацией о современных технологиях, которые в европейских странах уже помогают успешно лечить осложнения диабета – диабетическую стопу – и избегать ампутаций». Работа форума будет проходить в трех виртуальных комнатах: «Медицина, быт, компенсация», «Защита прав пациентов» и «Общение с ди-сообществом Украины».

В социальной сети Facebook можно присоединиться к флешмобу – Global Diabetes Walk – Глобальному маршу против диабета. Чтобы присоединиться, надо пройди минимум 2000 шагов, сфотографироваться и выложить фото в Facebook или любой другой соцсети с хэштегом #Uadiawalk и подписью «Я иду на Global diabetes Walk».

За всеми событиями Всемирного Дня борьбы с диабетом следите на сайте https://diabet.org.ua/den-borotby-z-diabetom-zakhody-2020.

Присоединяйтесь к Всемирному дню борьбы с диабетом 2020! Поддержите людей с диабетом во всем мире!

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Автор: УНИАН