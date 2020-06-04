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Все новые коронавирусные больные за сутки в Тернополе – медработники

14:53, 04 июня 2020
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В Тернополе произошла новая вспышка коронавируса / УНИАН

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Как сообщается в Facebook Тернопольского городского штаба для борьбы с коронавирусом, инфекция подтверждена у шестерых медиков.

«COVID-19 обнаружили и подтвердили лабораторно с помощью ПЦР-систем у 6 медицинских работников подстанции Тернопольского областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 89 жителей Тернополя выздоровели.

Напомним, в Украине по состоянию на 4 июня зафиксировано 25 411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 747 летальных, 11 042 пациента выздоровели.

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