Все новые коронавирусные больные за сутки в Тернополе – медработники
14:53, 04 июня 2020Страна
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Заболели сотрудники областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
В Тернополе произошла новая вспышка коронавируса / УНИАН
По состоянию на утро 4 июня в Тернополе зафиксировано 132 случая коронавирусной инфекции. За сутки подтвердилось 6 новых случаев.
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Как сообщается в Facebook Тернопольского городского штаба для борьбы с коронавирусом, инфекция подтверждена у шестерых медиков.
«COVID-19 обнаружили и подтвердили лабораторно с помощью ПЦР-систем у 6 медицинских работников подстанции Тернопольского областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», - говорится в сообщении.
Отмечается, что 89 жителей Тернополя выздоровели.
Напомним, в Украине по состоянию на 4 июня зафиксировано 25 411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 747 летальных, 11 042 пациента выздоровели.
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