Все новые коронавирусные больные за сутки в Тернополе – медработники

Заболели сотрудники областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

По состоянию на утро 4 июня в Тернополе зафиксировано 132 случая коронавирусной инфекции. За сутки подтвердилось 6 новых случаев.

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Как сообщается в Facebook Тернопольского городского штаба для борьбы с коронавирусом, инфекция подтверждена у шестерых медиков.

«COVID-19 обнаружили и подтвердили лабораторно с помощью ПЦР-систем у 6 медицинских работников подстанции Тернопольского областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 89 жителей Тернополя выздоровели.

Напомним, в Украине по состоянию на 4 июня зафиксировано 25 411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 747 летальных, 11 042 пациента выздоровели.

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