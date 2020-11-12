При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении трем врачам Национального института рака Минздрава Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
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"По данным следствия, врач-анестезиолог Национального института рака перед началом оперативного вмешательства, не проведя предоперационную подготовку пациентки, ввел в ее организм препараты, которые являются несовместимыми при одновременном введении. Указанные действия привели к резкому ухудшению состояния здоровья и в дальнейшем смерти женщины", - говорится в сообщении.
Для сокрытия последствий ненадлежащего исполнения врачом-анестезиологом профессиональных обязанностей двое других медработников - лечащий врач пациентки и врач-патологоанатом по результатам вскрытия тела внесли в медицинскую документацию недостоверные сведения о причине смерти женщины.
Доктору, который проводил анестезиологическое обеспечение операции женщины, сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия для больного (ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины).
Лечащему врачу и врачу-патологоанатому сообщено о подозрении в составлении заведомо поддельных официальных документов по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 358 УК Украины).
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранения от занимаемых должностей.
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