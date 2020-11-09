Большие очереди на КТ вызваны, среди прочего, паникой, объясняет эксперт.

Больные коронавирусной инфекцией украинцы часто злоупотребляют компьютерной томографией, чем наносят дополнительный вред здоровью.

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Об этом в эфире канала «Украина 24» рассказала рассказала врач-инфекционист Евгения Менжулина. По ее словам, проводить КТ следует исключительно по назначению врача.

"Стоит не забывать, что компьютерная томография - это не леденцов поесть, это серьезная доза облучения. Делать ее просто так каждые два дня - это злоупотребление. КТ нужно делать исключительно по назначению врача, но у нас же никто этого не ждет. У нас что назначит Google, то пациенты и делают. Большая очередь на КТ вызвана паникой, в частности. Это не лечебная процедура, а диагностика по необходимости", - пояснила специалист.

Врач также раскритиковала распространенную практику приобретения медицинского оборудования без особой нужды. В частности, каждый пациент считает необходимым приобрести на дом кислородный концентратор.

"У меня вопрос - что вы с ним будете делать? У многих он просто стоит как невостребованный. Неправильное использование опасно даже с противопожарной точки зрения, и может повлечь за собой жертвы. У нас принято, не разбираясь ни в чем, брать самый сложный аппарат, концентратор с большим литражом. Я знаю обеспеченных людей, которые себе домой закупили аппараты ИВЛ. Кто на них будет работать?"- отметила инфекционистка.

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Автор: Дмитрий Захаров