Врач рассказал о главном очаге заражения COVID-19

Общественный транспорт является очагом возможного заражения коронавирусом.

Чтобы минимизировать риск заражения, гражданам следует по возможности ограничивать свое пребывание в общественном транспорте, пользуясь велосипедами, самокатами или добираясь до места работы пешком.

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Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Борис Донской. "Динамика, с которой происходит рост, очень неутешительна. На какой цифре она выйдет на плато, пока что невозможно прогнозировать. Думаю, для того чтобы она не росла, люди принципиально самостоятельно должны изменить свою манеру поведения", – сказал он.

Врач подчеркнул, что дело не только в масках. "Нужно ограничить контакты, максимально сократить свои выходы из дома. Не сидеть дома на карантине, однако максимально рационально, логистически продумывать, как добраться до работы, чтобы встретить наименьшее количество людей, чтобы контактировать с наименьшим количеством людей".

В этом контексте он предложил тем гражданам, которые пользуются общественным транспортом, попробовать заменить его на личный транспорт.

"Представьте себе, если половина людей в Киеве пересядет на велосипеды, самокаты или пройдет эти 5 километров до работы пешком, насколько уменьшится количество контактов, насколько свободнее будет в общественном транспорте", – подчеркнул врач.

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