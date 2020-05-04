Состояние напоминает похмелье: врач назвал первые симптомы коронавируса
Помимо общеизвестных симптомов коронавируса, среди которых кашель и температура, врач отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев назвал и другие важные признаки COVID-19.
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По его словам, среди первых признаков того, что человек заразился коронавирусом, может быть состояние как после употребления алкоголя. "Если вчера у вас не было употребления алкоголя, а сегодня вдруг появилось ощущение слабости, тяжести, начало ломать, трясти, появилась боль в глазах и повышенная утомляемость, а температура при этом не повышается до больших значений – это может говорить о самом начале развития заболевания", – пояснил медик, передает РБК-Украина.
По словам Зайцева, обычно такое состояние продолжается несколько дней. Если вирус переходит в новую стадию, у человека возникает температура, затрудненность дыхания и кашель.
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