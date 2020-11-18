Известный киевский врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, какие из коронавирусов самые опасные.
Их в мире всего семь. Соответствующее объяснение Голубовской опубликовано в Telegram-канале "Коронавирус_инфо".
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"Четыре коронавируса постоянно циркулируют в природе, и мы заражались ими всю жизнь – они всегда вызывали легкий респираторный синдром. Но этот (COVID – 19) - один из трех опасных, которые вызывают поражение легких", - подчеркнула инфекционист.
"Уже на сегодня нам известно, что степень тяжести заболевания и его вероятность зависят от дозы вируса", - добавила специалист.
Также она заявила, что из-за особенностей передачи коронавирус будет более интенсивным в зимний период, соответственно, и больных будет больше.
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