Откроются ли школы 1 сентября: СМИ узнали о планах Минздрава на новый учебный год

Правительство подготовит инструкции для открытия стандартного обучения, но прорабатывает все варианты.

В Минздраве не спешат делать выводы касательно того, начнется ли осенью привычный учебный процесс в школах. Сейчас прорабатывается и вариант возобновления дистанционного обучения.

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Об этом сообщает «Сегодня», ссылаясь на высокопоставленный источник в Министерстве.

"Начнется ли стандартный учебный процесс в школах – вопрос крайне сложный. Смотря на опыт других стран, мы видим, что они постепенно открывают свои школы. Также пробуют системы дистанционного внеклассного обучения. Мы со своей стороны подготовим инструкции для открытия стандартного обучения. Но прорабатываются абсолютно все варианты, в том числе и варианты дистанционного обучения.

Мы понимаем, что оно не сможет заменить очное обучение, поэтому нужно обучить школы обеспечивать эпидемиологическую безопасность", – отметил он.

Напомним, в апреле, после начала эпидемии, правительство запустило проект "Всеукраинская школа онлайн", с трансляциями уроков по всей стране.

Напомним, в Украине за минувшие сутки болезнь COVID-19 подтвердили у 638 человек, в общем коронавирус обнаружили у 54 тысяч 771 украинца. Кроме того, за прошедшие сутки от коронавирусной болезни выздоровел 651 человек, умерли - 14.

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