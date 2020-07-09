Зеленский поддержал создание программы лечения ветеранов боевых действий на Донбассе

Президент Владимир Зеленский обсудил с участниками боевых действий доступ к медицинской помощи и улучшению их социального обеспечения.

Президент Владимир Зеленский поддержал создание программы лечения ветеранов, получивших инвалидность во время боевых действий на Донбассе.

Как сообщает пресс-служба Офиса главы государства, об этом он заявил в Луцке во время общения с ветеранами, которые защищали территориальную целостность и независимость Украины на Донбассе.

Ветераны подняли ряд актуальных для них вопросов, прежде всего о доступе к медицинской помощи и улучшению социального обеспечения. Кроме трех действующих программ лечения, обсудили возможности создания новой программы, которая покрывала бы дорогостоящие медицинские услуги для ветеранов с инвалидностью.

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«Для государства это незначительная сумма по сравнению с тем, что вы отдали и отдаете Украине. Поэтому я здесь с вами согласен полностью», - сказал президент.

Также к Зеленскому обратилась мать одного из погибших воинов с просьбой об отмене развлекательных мероприятий и работы развлекательных заведений в День памяти защитников Украины 29 августа. Зеленский сообщил, что этот вопрос уже проработан, и День памяти защитников будет настоящим днем почтения и скорби по тем, кто отдал за Украину самое ценное - свои жизни.

Глава государства подчеркнул, что недавно в Офисе президента был создан Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших, который занимается помощью защитникам Украины. Зеленский ожидает, что Консультативный совет возьмет на себя основные вопросы коммуникации и будет помогать с решением актуальных проблем.

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