До конца месяца там должна быть полноценная госпитальная база на 350 коек.

Плюс 50 коек для больных коронавирусом. Во Львовской больнице скорой помощи открыли первую очередь новой COVID-зоны. Ее обустроили в помещении на территории больницы, которое ранее арендовал медицинский колледж. Читайте такжеМинздрав уже не разделяет больницы на первую и вторую волны коронавируса - Немчинов

Об этом говорится в сюжете ТСН. За 12 рабочих дней удалось с нуля сделать 7 палат.

Оборудовали палаты всем необходимым — мебелью, кислородными концентраторами, переносным рентгеном и УЗИ-аппаратами. До конца месяца здесь будет полноценная госпитальная база на 350 коек.

Отремонтировать помещение взялись за свой счет 7 строительных компаний. Оборудование закупают за деньги города и благотворителей.

"Дай Бог, чтобы эти кровати были в резерве. Но самое главное, что они есть, потому что под конец года ожидается рост заболеваемости. Мы должны быть готовы заранее", - заявил мэр Львова Андрей Садовый.

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Автор: Ольга Робейко