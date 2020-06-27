Во Львове от коронавируса умерла руководитель лабораторного центра
Заведующая Львовского областного лабораторного центра умерла от коронавируса.
Об этом в Facebook сообщила главный эпидемиолог Львовщины Наталья Тимко.
Читайте такжеСитуация ухудшается: в Киеве зафиксировали рекордные почти полторы сотни новых случаев COVID-19
«Сегодня перестало биться сердце хорошего и мудрого Человека, Женщины, Мамы, Бабушки, которая всю жизнь отдала работе в СЭС, где работала заведующей санитарно-гигиеническим отделом СЭС Франковского района. Львова, в дальнейшем возглавила лабораторный центр г. Львова... Михальчук Галины Трофимовны. Ее жизнь забрал коронавирус», – написала Тимко.
Как сообщал УНИАН, Львовская область до сих пор в лидерах по количеству подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. Сегодня утром в регионе уже зарегистрировали 5004 больных с начала пандемии. Из-за чего Минздрав будет инициировать усиление карантина в области.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram