Во Львове от коронавируса умерла руководитель лабораторного центра

Львовская область до сих пор в лидерах по количеству подтвержденных случаев инфицирования COVID-19.

Заведующая Львовского областного лабораторного центра умерла от коронавируса.

Об этом в Facebook сообщила главный эпидемиолог Львовщины Наталья Тимко.

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«Сегодня перестало биться сердце хорошего и мудрого Человека, Женщины, Мамы, Бабушки, которая всю жизнь отдала работе в СЭС, где работала заведующей санитарно-гигиеническим отделом СЭС Франковского района. Львова, в дальнейшем возглавила лабораторный центр г. Львова... Михальчук Галины Трофимовны. Ее жизнь забрал коронавирус», – написала Тимко.

Как сообщал УНИАН, Львовская область до сих пор в лидерах по количеству подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. Сегодня утром в регионе уже зарегистрировали 5004 больных с начала пандемии. Из-за чего Минздрав будет инициировать усиление карантина в области.

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