Мужчина не имел значимых проблем со здоровьем, ему было 56 лет.

Заведующий отделением Львовской областной инфекционной больницы Игорь Мартынюк ушел из жизни из-за осложнения коронавирусной болезни.

Об этом в соцсетях сообщают коллеги врача.

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"Коронавирус унес жизнь еще одного Человека. Это врач, заведующий гепатитным отделением Львовской областной инфекционной клинической больницы Мартынюк Игорь Иванович. Друг, коллега... был. Плакать не хочется. Хочется кричать, когда вирус забирает жизнь физически здорового и еще молодого человека", – написала в Facebook руководительница Львовского областного лабораторного центра МОЗ Наталья Иванченко-Тимко.

О гибели коллеги рассказал в Facebook и заместитель директора Львовской областной инфекционной клинической больницы Игорь Берник.

«...к большому сожалению, сегодня мы имеем потерю... невосполнимую и незаменимую утрату, потерю для друзей, знакомых, коллектива, особенно - для родных! Это страшное известие просто ошеломило сегодня утром! Грустно, тяжко на душе, просто нет слов, чувств, ощущений, эмоций, боли, отчаяния, ощущения полной беспомощности....да просто не верится!",- написал он.

Смерть врача прокомментировала известный врач-инфекционист Ольга Голубовская.

"Это какой-то беспробудный и беспросветный кошмар. Игорь Иванович, бессменный заведующий отделениями гепатитов во Львовской областной инфекционной больнице. Прекрасный врач и человек. Ещё летом что-то там рассказывал министру во время нашего визита. Веселый, смешной, с потрясающим чувством юмора и, как все доктора, не сильно обращающий внимание на своё здоровье. Добрый. Любящий свою семью, свою работу, людей, коллег, больных и вообще жизнь. 56 лет ...",- отметила она.

Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий также выразил соболезнования родным покойного врача:

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким, коллегам по работе Игоря Мартынюка, заведующего гепатитным отделением Львовской областной инфекционной клинической больницы. Игоря Ивановича не стало сегодня, его организм не справился с осложнениями коронавируса. Это невыразимая боль. Вечная память врачу».

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Автор: Дмитрий Захаров